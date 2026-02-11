Macron: Putin ile doğrudan görüşmeliyiz

Haberin Devamı

Macron, Ukrayna savaşının başladığı 2022 Şubat ayından bu yana ilk kez geçen hafta üst düzey bir danışmanını Moskova’ya yollamıştı. Aralarında Alman Süddeutsche Zeitung’un da bulunduğu Avrupa basınına verdiği röportajda Macron, bu ziyaretle ilgili “Ne kazandım? Rusya’nın şu anda barış istemediğinin teyidini aldım” dedi. Macron, “Ama her şeyden önce, teknik düzeyde bu görüşme kanallarını yeniden kurduk” diyerek ziyareti savunurken “Dileğim, bunu Avrupalı ortaklarımla paylaşmak ve (Ukrayna konusunda) iyi organize edilmiş bir Avrupa yaklaşımı benimsemek” diye ekledi. Macron, Putin ile diyalogun çok fazla aracı olmadan ve belirli bir yetkiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi. Rusya için “Sevsek de sevmesek de Rusya yarın da orada olacak” ifadesini kullanan Fransız lider, “Bu nedenle, Ruslarla Avrupa düzeyinde tartışmayı yeniden başlatırken, naif olmadan, Ukraynalılara baskı yapmadan, ama aynı zamanda bu tartışmada üçüncü taraflara bağımlı kalmadan bir yapı oluşturmamız önemlidir” diye konuştu.

LAVROV: UKRAYNA’DA BARIŞA DAHA ÇOK UZAĞIZ

UKRAYNA savaşını sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump’ın organize ettiği üçlü müzakere sürecinde her seferinde “Finale çok yaklaştık. Barışa fevkalade yakınız” sözlerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan eleştiri geldi. Rus NTV televizyonuna konuşan Bakan Lavrov, Ukrayna’da kalıcı barış umudu vermek için daha çok erken olduğunu söyleyerek “ABD Başkanı Trump Ukrayna konusunda değerlendirmeler yaparken temkinli olmalı” eleştirisinde bulundu. Ukrayna savaşında gelinen son durumu değerlendiren Lavrov, “Ukrayna savaşına çözüm bulmak için görüşmelerin devam ettiği doğru. Ancak nihai çözüm bulunması ve barış anlaşması yapılmasına daha çok çok uzağız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Gelinen noktayı finale az kaldığı şeklinde değerlendirmek şu an mümkün değil. Savaşın yakında biteceği yönünde yanıltıcı heyecan yaratmak doğru olmaz” diye konuştu. ABD moderatörlüğünde son üçlü ABD-Rusya-Ukrayna görüşmeleri 4-5 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi’de yapılmıştı.

