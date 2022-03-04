Macron, Putin ile görüştü ‘İşgal devam edecek’ dedi

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Sızan bilgilerden 90 dakikalık görüşmenin oldukça gergin geçtiği de anlaşılıyor. Elysee Sarayı’ndan kaynaklar görüşmeden kendilerini rahatlatacak bir unsur çıkmadığının ve Putin’in, operasyonların belirlediği doğrultuda ilerlediği, sonuna kadar gitmekte de kararlı olduğu mesajı verdiğinin altını çizdiler. Paris’e göre Putin, Ukrayna’nın tamamını almak istiyor.

‘BAHANE UYDURUYORSUN’

Macron’a göre Ukrayna’da “en kötüsü henüz yaşanmadı”. Medyaya bilgi veren Elysee’den bir kaynak, Macron’un Putin’den yalan söylemeyi bırakmasını isteyerek, “Hikâye anlatıyorsun. Her duruma bir bahane uyduruyorsun. Anlattıkların gerçekle uyuşmuyor ve askeri operasyonları meşru kılmıyor” dediğini aktardı. Macron, görüşmeye ilişkin sosyal medya mesajında, “Şu aşamada saldırıları durdurmayı reddediyor. İnsani dramları engellemek için diyaloğu sürdürmek kesinlikle gerekli. Çabalarımı ve temasları sürdüreceğim. En kötüsünden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

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PUTİN: OPERASYON BAŞARILI ŞEKİLDE SÜRÜYOR

RUSYA Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Rusya lideri Putin, “Ukrayna’da devam eden askeri operasyonun planlandığını şekilde sürdüğünü” söyledi. Daha önceki konuşmalarında olduğu gibi Ukrayna’nın neo-Naziler tarafından yönetildiği ve Ukrayna ordusunun sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı iddialarını yineleyen Putin, “Çinli ve Hintli öğrenciler Ukrayna tarafından rehin tutuluyor” ifadelerini kullandı.