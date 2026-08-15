Macron paparazzilere yakalandı: Fransa'da infial yaratan görüntüler

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Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı son yaz döneminde tatil için Fransız Rivierası'nı tercih etti. Fransa'daki sıcak hava dalgasından bunalan Fransız lider, tatilde eğlendiği sırasında fotoğrafçılara yakalandı. Bir jet ski üstünde yüzünde büyük bir gülümsemeyle denizin tadını çıkaran Macron'un görüntüleri Fransa'da infial yarattı.

Fransız muhalefeti, Macron'un gizlice çekilen fotoğraflarına sert eleştirilerde bulundu. Fransa'nın tarihindeki en yoğun yangın sezonlarından birini yaşadığı dönemde Cumhurbaşkanı'nın zamanını tatil yaparak geçirmesi, hükümetin halkın sorunlarıyla ilgilenmediği yorumlarına neden oldu.

Gelecek yıl görevini devredecek olan Macron'un ekibi, fotoğrafların izinsiz çekildiğini bildirdi. Umursamazlık, sorumsuzluk ve görevini aksatma eleştirilerine yanıt vermeyen Macron'un yardımcıları, fotoğrafları paylaşan Paris Match'e tepki gösterdi.

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FRANSIZ LİDERE TEPKİ YAĞDI

Paris Match, Macron'un gelecek yıl ikinci ve son döneminin sona ereceğine atıfta bulunarak "Son yazında kontrolü ele aldı" başlığını kullandı. Dergi, Fransa'da ardı ardına yaşanan sıcak hava dalgaları ve yangınların damga vurduğu bir yazda Macron'un foil sörfü gibi su sporlarıyla uğraşırken çekilen fotoğraflarına da yer verdi.

48 yaşındaki Macron, can yeleği giymiş halde Fort de Brégançon'daki tatilinde sportif bir görüntü sergiledi.

Macron'un yakın çevresinden bir yetkili, fotoğrafların izinsiz çekildiğini belirterek, "Son 9 yıldır her yıl Cumhurbaşkanı'nın izinsiz fotoğrafları yayımlanıyor" dedi.

Le Monde'un haberinde, "Macron'un tatil görüntülerinin, iklim krizi ve doğal afetlerle boğuşan ülkede Fransa Cumhurbaşkanı'nın önceliklerini sorgulattığı" belirtildi.

'KIYAMET GİBİ BİR YAZ... AMA MACRON KENDİ REKLAMIYLA MEŞGUL'

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Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, Fransız halkının "kıyamet gibi bir yaz" geçirdiğini belirterek, "Ama Cumhurbaşkanı, kendine tatil reklamı yaptırmakla meşgul" dedi.

Tondelier, derginin fotoğraflarını "beş sıcak hava dalgası, kuraklık ve tarihi yangınların neden olduğu ölümlerle" karşılaştırdı.

Sosyalist lider Olivier Faure ise Macron'un yanlış mesaj verdiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Sıcak hava dalgası sırasında, Fransa yanarken ve birçok Fransız tatile çıkamazken Cumhurbaşkanı Bregançon'da jet ski ile eğleniyor."

MACRON'A 'HALKTAN KOPUK' ELEŞTİRİSİ

Komünist Senatör Pierre Ouzoulias, fotoğrafları "uygunsuz" diye niteleyerek, "(Macron'u) Yangın söndüren itfaiyecilere yardım ederken görmeyi tercih ederdim. Olması gereken yer orasıydı" ifadelerini kullandı.

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Ouzoulias, "Yaşadığımız yazın ardından cumhurbaşkanının tatilde olduğunu göstermek, halkın yaygın endişe düzeyiyle örtüşmüyor" diye ekledi.

Dergi, Macron'un tatil rutininde boks ve koşu gibi aktivitelerin de yer aldığını belirtti. Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın halkın yaşadığı zorluklardan kopuk olduğunu kaydetti.

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