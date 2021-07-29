Macron, nükleer denemeler için özür dilemedi

Macron, Fransız Polinezyası’na ziyaretinde, başkent Papeete’de yaptığı konuşmada, benzer testleri Fransa’da yapmayacaklarını da itiraf etti. Macron, yerel derneklerin taleplerine rağmen Fransa adına resmi özür dilemedi.

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