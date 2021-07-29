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Dünya
Haber Giriş: 29.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Macron, nükleer denemeler için özür dilemedi

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Macron, nükleer denemeler için özür dilemedi

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası’na yaptığı ziyarette, ülkesinin burada1966-1996 yılları arasında yaptığı ve 100 binden fazla insanın etkilendiği 193 nükleer deneme için Polinezya’ya borçlu olduğunu belirtti, ancak özür dilemedi.

Macron, Fransız Polinezyası’na ziyaretinde, başkent Papeete’de yaptığı konuşmada, benzer testleri Fransa’da yapmayacaklarını da itiraf etti. Macron, yerel derneklerin taleplerine rağmen Fransa adına resmi özür dilemedi.

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