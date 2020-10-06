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Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Macron nefreti destekliyor’

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‘Macron nefreti destekliyor’
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘aydınlanmış İslam’ yasası çıkaracağını açıklayan Macron’a “Diktatörce bir yaklaşım” tepkisini gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Ayrılıkçılıkla Mücadele’ yasa tasarısıyla “Aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesine tepki gösterdi, “Hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur” dedi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

KARA CEHALET

“Fransa İslamı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir. Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor. Bu bakış açısının temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz. Macron’un gündeme getirdiği tasarıyı yakından takip edeceğiz. Avrupa’nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz.”

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