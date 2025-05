Macron, Merz ve Starmer kokain mi kullandı? Avrupa'da fırtınalar estiren iddia

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta sonunda Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirerek Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptı. Ancak Avrupa'nın Ukrayna'ya destek ziyareti bambaşka bir detay ile gündeme oturdu.



Macron, Merz ve Starmer Ukrayna'nın başkenti Kiev'den dönerken gerçekleştirdikleri tren yolculuğunda gazetecilere samimi pozlar verdi. Uluslararası ajanslardan birinin yayınladığı bir videoda liderlerin masasının üzerindeki peçeteye benzeyen beyaz renkteki bir madde ve kaşığa benzeyen obje sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Dün sosyal medyada yayılan ve kısa sürede viral hale gelen görüntülerde gazetecilerin içeri girmesi ile Fransız liderin masanın üzerindeki peçeteyi kaldırdığı, Merz'in ise 'kaşık' olduğu öne sürülen objeyi eline aldığı görülüyor.





Latest Scandal On the way back from Kyiv, journalists unexpectedly entered the leaders’ cabin. German advisor Merz hid a spoon used for cocaine, while French President Macron concealed a the bag of cocain pic.twitter.com/wcymXUx0gV

AVRUPALI LİDERLERE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Sosyal medya kullanıcıları 3 liderin tren yolculuğunda kokain kullandıklarını iddia ederek, Macron'u kokain poşetini saklamak, Merz'i ise uyuşturucu için kaşık taşımakla suçladı. Rusya'dan gelen bir açıklama ise ateşe adeta benzin döktü.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Avrupalı liderlerin trendeki görüntülerini Telgram hesabından paylaştı ve bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia etti ve şunları söyledi;

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'ye nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."



FRANSIZ MEDYASI: SAÇMA KOMPLO TEORİLERİ

Görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilirken Fransız medyası iddiaları 'saçma komplo teorileri' olarak değerlendirdi.

Liberation gazetesi Macron'un masadan kaldırdığı şeyin peçete, Merz'in elindeki nesnenin ise kürdana benzer bir şey olduğunu belirttiği haberinde "Bu komplo teorileri Batılı elitlerin savaşa ne kadar bilinçsiz bir şekilde yaklaştığını ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.





When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr