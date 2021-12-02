Macron küplere bindi! Boris Johnson'a çok sert sözler...

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Fransa ve İngiltere arasında yaşanan gerilim bu yıl içinde balıkçılık krizi ile tırmanmış Manş Denizi'ndeki faciayla ile de zirveye taşınmıştı. Hatta Fransa'nın eski İngiltere büyükelçisi Sylvie Bermann konuya ilişkin "Fransa ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler Waterloo'dan beri hiç bu kadar kötü olmamıştı" demişti.

FRANSIZ DERGİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fransa'da yayınlanan Canard Enchaine dergisinin iki lider hakkındaki haberi gerilime tuz biber oldu. Fransız derginin iddiası bugün İngiliz basınında geniş yer aldı.

MÜLTECİ FACİASI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Geçtiğimiz hafta Manş Denizi'nde gerçekleşen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği mülteci faciasının ardından iki ülke de birbirini suçlamıştı. Macron İngiltere'nin insani durumu istismar ettiğini iddia ederken, Johnson ise 5 maddelik planını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Johnson'ın mektubunu sosyal medyadan yayınlamasına kızan Macron "İki gün önce Başbakan Johnson ile ciddi bir şekilde konuştum. Liderlerin ciddi olmayan yöntemler kullanması beni şaşırtıyor." demişti.

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MACRON ÖFKE PATLAMASI YAŞADI: HEP AYNI SİRK

Canard Enchaine dergisi işte tam bu anlarda yaşanan gerilimin perde arkasını yazdı. İddiaya göre Macron, Boris Johnson'un tweetini gördükten sonra adeta bir öfke patlaması yaşadı ve danışmanlarına, "BoJo (Boris Johnson) ile konuşuyoruz, her şey yolunda gidiyor, büyük insanlar gibi tartışıyoruz ve hemen sonrasında kaba bir şekilde Twitter'a bunu yapıştırıp bize zor anlar yaşatıyor. Hep aynı sirk." dedi.

BORIS JOHNSON'A 'PALYAÇO' DEDİ

Boris Johnson'un Brexit'in başarısızlığı nedeniyle günah keçisi aradığını iddia eden Macron, "Bir palyaço tarafından yönetilen büyük bir ülkeyi görmek üzücü" dedi ve şöyle devam etti;

"Brexit, Johnson sirkinin başlangıç ​​noktasıdır. Durumun İngilizler için bir felaket olduğunu çok çabuk anladı ve kendisini kurban olarak konumlandırıp Fransa'yı günah keçisi ilan ediyor. Her zaman böyle basit durumları karmaşık problemlere dönüştürmeye çalışır. Mart ayından beri bu pozisyondayız. "