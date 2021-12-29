‘Macron kendi İslam Konseyi’ni kuruyor’

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Fransız medyasında yer alan iddialara göre mevcut İslam Konseyi’nin (CFCM) yerini alacak yeni bir forum oluşturulması hedefleniyor. Fransız hükümetinin tek muhatabı olacak yeni oluşumun odaklanacağı ana başlıklar, imamların eğitimi ve ülke dışı etkilerin engellenmesi olacak. Yeni oluşuma gidilmesinin ana nedeni Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in, 2003’te oluşturulan CFCM’nin mevcut temsilcileriyle çalışmak istememeleri. Fransa makamları temsil ve diyalog alanlarında yeniden yapılandırmanın söz konusu olduğunu belirtirken, CFCM’nin 19 yılda gerçek bir ilerleme sağlanmadığı görüşü öne çıkarılıyor. 2021 başında da ‘Fransa İslam’ı’ yaratma ve Ulusal İmamlar Konseyi (CNI) kurma hedefi doğrultusunda ilkeler şartı oluşturulmuştu. Bu belge, Milli Görüş’ün de aralarında bulunduğu üç federasyon tarafından kabul edilmemişti. CFCM yerine yeni bir oluşumun gündeme geldiği bir ortamda bu üç federasyonun belgeyi imzalamaya karar vermeleri dikkat çekti.

FRANSA YİNE CAMİ KAPATTI

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Fransa, ülkenin kuzeyinde bulunan Beauvais kentindeki camiyi 6 aylığına kapatma kararı aldı. Kararın cami imamının “cihadı savunan vaazları” dolayısıyla alındığı belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, iki hafta önce cami imamının vaazlarında “Hıristiyanları, eşcinselleri ve Yahudileri hedef aldığı için” kapatmak üzere süreç başlatılacağını duyurmuştu.