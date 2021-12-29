‘Macron kendi İslam Konseyi’ni kuruyor’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede Omicron kâbusu 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarıTürkiye'de Omicron kâbusu! 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarı#Omicron
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Galatasaray - Denizlispor maçında Fatih Terim çılgına döndüGalatasaray - Denizlispor maçında Fatih Terim çılgına döndü#Galatasaray
İşte kripto taslağı Yetkisiz kurumdan işlem yapana cezaİşte kripto taslağı! Yetkisiz kurumdan işlem yapana ceza#Kripto Para
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planıSokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı#Sokak Hayvanları
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Omicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişiOmicron fırtınası.. Dünya büyük şokta... Bir haftada iki milyon kişi! #Omikron
Evlilik öncesi ücretsiz test başladı Bakanlık, SMA için harekete geçtiEvlilik öncesi ücretsiz test başladı! Bakanlık, SMA için harekete geçti#SMA
Denizlispora penaltılarda kaybeden Galatasaray kupaya veda ettiDenizlispor'a penaltılarda kaybeden Galatasaray kupaya veda etti#Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, İSKİye açtığı davayı kazandı: Faiziyle geri ödeyecekFenerbahçe, İSKİ'ye açtığı davayı kazandı: Faiziyle geri ödeyecek#Fenerbahçe
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü neden devre dışına ittiKılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü neden devre dışına itti #Kılıçdaroğlu
On binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni yıl öncesi müjdeOn binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni yıl öncesi müjde!#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Aşklar, kavgalar, ayrılıklar... 2021 yılı böyle geçtiAşklar, kavgalar, ayrılıklar... 2021 yılı böyle geçti#2021
Galatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişlerGalatasaray Başkanı Elmas’ı iki böcekle dinlemişler#Burak Elmas
Fatih Terimin büyük üzüntüsü Hayatımda böyle bir yıl olmadıFatih Terim'in büyük üzüntüsü! 'Hayatımda böyle bir yıl olmadı'#Fatih Terim
HABERLERDünya Haberleri

‘Macron kendi İslam Konseyi’ni kuruyor’

#Fransa#Macron#İslam Konseyi
‘Macron kendi İslam Konseyi’ni kuruyor’

Fransa’ya özgü İslam yaratma girişimlerini sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu doğrultuda bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Fransız medyasında yer alan iddialara göre mevcut İslam Konseyi’nin (CFCM) yerini alacak yeni bir forum oluşturulması hedefleniyor. Fransız hükümetinin tek muhatabı olacak yeni oluşumun odaklanacağı ana başlıklar, imamların eğitimi ve ülke dışı etkilerin engellenmesi olacak. Yeni oluşuma gidilmesinin ana nedeni Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in, 2003’te oluşturulan CFCM’nin mevcut temsilcileriyle çalışmak istememeleri. Fransa makamları temsil ve diyalog alanlarında yeniden yapılandırmanın söz konusu olduğunu belirtirken, CFCM’nin 19 yılda gerçek bir ilerleme sağlanmadığı görüşü öne çıkarılıyor. 2021 başında da ‘Fransa İslam’ı’ yaratma ve Ulusal İmamlar Konseyi (CNI) kurma hedefi doğrultusunda ilkeler şartı oluşturulmuştu. Bu belge, Milli Görüş’ün de aralarında bulunduğu üç federasyon tarafından kabul edilmemişti. CFCM yerine yeni bir oluşumun gündeme geldiği bir ortamda bu üç federasyonun belgeyi imzalamaya karar vermeleri dikkat çekti.

FRANSA YİNE CAMİ KAPATTI

Haberin Devamı

Fransa, ülkenin kuzeyinde bulunan Beauvais kentindeki camiyi 6 aylığına kapatma kararı aldı. Kararın cami imamının “cihadı savunan vaazları” dolayısıyla alındığı belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, iki hafta önce cami imamının vaazlarında “Hıristiyanları, eşcinselleri ve Yahudileri hedef aldığı için” kapatmak üzere süreç başlatılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Macron#İslam Konseyi

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs