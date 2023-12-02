Macron: İsrail için kalıcı bir güvenlik olamaz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’nde konuştu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinen Macron, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması için edilen çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi.

'SAVAŞ 10 YIL SÜREBİLİR'

İsrail’i Hamas’a yönelik hedeflerini netleştirmeye çağıran Macron, “İsrailli yetkililerin amaçlarını ve nihai hedeflerini daha net tanımlaması gereken bir dönemdeyiz. Hamas’ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğunu düşünen var mı? Eğer durum buysa, savaş 10 yıl sürecek” ifadelerini kullandı.

"GELİN HEP BİRLİKTE AKLI BAŞINDA OLALIM"

Gazze Şeridi’ndeki devam eden saldırıların İsrail’in güvenliğine nasıl etki edeceğine de değinen Macron, “Eğer İsrail’in güvenliği Filistinlilerin hayatı ve dolayısıyla bölgedeki kamuoyunun öfkesi pahasına sağlanırsa, bölgede İsrail için kalıcı bir güvenlik olamaz. Gelin hep birlikte aklı başında olalım” şeklinde konuştu.

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'ÇOK ENDİŞE DUYUYORUM'

Gazze Şeridi’ndeki şiddetin yeniden başlamasından çok endişe duyduğunu belirten Macron, yeni bir ateşkesin başlatılması çabalarına yardımcı olmak üzere Katar’a gideceğini de sözlerine ekledi.