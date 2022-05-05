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Macron ile Putin yirminci kez görüştü

#Emmanuel Macron#Vladimir Putin#Ukrayna
Macron ile Putin yirminci kez görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya lideri Vladimir Putin’in, 29 Mart’tan bu yana ilk kez yaptıkları ve iki saat on dakika süren görüşmeden yine sonuç çıkmadı.

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İki lider arasındaki yirminci görüşmeye ilişkin Paris ve Kremlin’den yapılan açıklamalar tarafların Ukrayna’daki gelişmeler konusundaki görüşlerinin neredeyse zıt olduğunu ortaya koydu.
Rus güçlerinin Buça ve Mariupol’de yaptıkları ortadayken Putin, Avrupa Birliği’ni Ukrayna güçlerinin işlediği savaş suçlarını görmezden gelmekle suçladı.

Donbas’ta sivillerin ölmesinden Ukrayna’yı sorumlu tutan Kremlin, bu durumun Batı’nın Kiev’e baskı yapması ve silah sevkiyatını durdurması halinde son bulacağını savundu. Ateşkes çağrısı yapan Macron ise Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak sorumluluklarına uygun hareket etmesini istedi. Macron, bir çözüm bulunması için çalışmaya açık olduğunu vurgularken Putin de hâlâ diyaloğa açık olduğunu belirtti.

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#Emmanuel Macron#Vladimir Putin#Ukrayna

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