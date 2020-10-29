Macron hükümeti geri adım atmıyor... ‘Prensiplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz’

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Fransa’nın “prensip ve değerlerinden asla vazgeçmeyeceğini” söyleyerek İslami şiddete karşı duruşuyla Avrupa’nın güçlü desteğini aldıklarını öne sürdü. Emmanuel Macron hükümetinin İslamı reforme etme planı, Hz. Muhammed karikatürleri gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi ve Charlie Hebdo’nun İslam’ı ve Türkiye’yi hedef alan yayınları tansiyonu yükseltmiş durumda.

FRANSA BİR KEZ DAHA AB KARTINI OYNUYOR

Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı cephenin liderliğine soyunan ancak geçtiğimiz dönemdeki girişimleri sonuçsuz kalan Fransa, iki ülke arasındaki son gerginliği Brüksel’in gündemine taşıma niyetinde. Paris’in beklentisi aralıkta yapılacak zirvede Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınılması. Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Franck Reister, son gelişmeler bağlamında tüm Avrupa’nın ülkesinin arkasında olduğunu savunarak, Türkiye’ye karşı “Avrupa çapında bir tepki” verilmesi gerektiğini belirtti.



Franck Reister

AB’deki Türkiye karşıtı bazı ülkeler, başından bu yana Türkiye’ye karşı sert ekonomik yaptırım uygulanmasını hatta Gümrük Birliği’nin askıya alınmasını savunuyor. Ancak ticari ilişkilerin boyutu, AB ülkelerinin Türkiye’deki yatırımları ve Gümrük Birliği’nin Brüksel için de çok önemli olması radikal adım atılmasını frenliyor. Bununla birlikte hedef odaklı bazı adımlar üzerinde çalışıldığının sinyalleri gelmeye başladı. Bu çalışmaların hangi noktaya varacağı ise şu aşamada net değil.