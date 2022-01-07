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Macron geri adım atmıyor! Aşısızları hedefe koydu...

#FRANSA#Macron#Koronavirüs
Macron geri adım atmıyor Aşısızları hedefe koydu...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşısı yaptırmayanlarla ilgili tartışmalara neden olan sözlerinin arkasında durduğunu söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Covid-19 aşısı yaptırmayan kişiler için söylediği sözlerle başta muhalefet partileri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Macron, sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı dikkat çeken açıklamada, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" sözlerine yer vermişti.

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#FRANSA#Macron#Koronavirüs

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