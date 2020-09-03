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Macron gazeteciyi azarladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut ziyareti sırasında Hizbullah’ın meclis grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeyi haberleştiren Le Figaro gazetesi muhabiri Georges Malbrunot’u azarladı.
Kalabalığın içerisinde muhabire sesini yükselterek, “Konunun hassasiyeti açısından yaptığınız sorumsuzca. Gazetecilik etiğine aykırı. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil” diyen Macron, Malbrunot’a cevap hakkı vermeden salondan ayrıldı. Macron’un bu tepkisinin ardından açıklama yapan Malbrunot ise, “Kabul edilemez bu saldırının şiddetine çok şaşırdım” dedi.
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