Macron gazeteciyi azarladı

Kalabalığın içerisinde muhabire sesini yükselterek, “Konunun hassasiyeti açısından yaptığınız sorumsuzca. Gazetecilik etiğine aykırı. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil” diyen Macron, Malbrunot’a cevap hakkı vermeden salondan ayrıldı. Macron’un bu tepkisinin ardından açıklama yapan Malbrunot ise, “Kabul edilemez bu saldırının şiddetine çok şaşırdım” dedi.