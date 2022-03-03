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Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

#Macron#Fransa#Seçim
Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olarak adaylığını açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili halka açık bir mektup yayınlayarak, resmi olarak adaylığını açıkladı. Macron, "Son 5 yılda birlikte birçok çileden geçtik. Terörizm, pandemi, şiddete dönüş, Avrupa'da savaş. Fransa nadiren böyle bir kriz birikimiyle karşı karşıya kaldı. Haysiyet ve kardeşlikle yüzleştik" dedi. Macron, "Cumhurbaşkanı olarak yeni bir görev için güveninizi rica ediyorum. Yüzyılın zorlukları karşısında sizinle birlikte benzersiz bir Fransız ve Avrupa yanıtı icat etmeye adayım. Dünyanın çalkantılarının tehdit ettiği değerlerimizi savunmaya adayım. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini hazırlamaya devam etmeye adayım" ifadeleri kullanıldı.

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Ukrayna’nın işgal edilmesine atıfta bulunan Macron, "Mevcut durum nedeniyle istediğim gibi kampanya yapamayacağım" dedi.

Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde beş yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Yaklaşık 30 kişi, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini aday ilan etti, ancak 10 Nisan'ın ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor. Şimdilik 11 adayın 500 imzayı topladığı bildirildi.

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#Macron#Fransa#Seçim

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