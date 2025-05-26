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Macron eşinden tokat mı yedi? Dünya gündemine oturan görüntüler

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#Macron#Eşi#Tokat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 11:18

Güney Doğu Asya turuna Vietnam'dan başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşinden tokat yediği iddiası gündeme bomba gibi otururken, Elysée Sarayı iddiaları yalanladı ve ikilinin sadece 'şakalaştığını' açıkladı.

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Güney Doğu Asya turuna Vietnam'dan başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hiç beklemediği bir olayla dünya gündemine oturdu.

Macron ve eşi Brigitte 25 Mayıs Pazar akşamı Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye iniş yaptı. Yerel ve uluslararası medya Fransız liderin ilk görüntülerini kayda almak için hazır beklerken, uçağın kapıları büyük bir sürprizle açıldı.

Macron eşinden tokat mı yedi Dünya gündemine oturan görüntüler

UÇAKTAN OLAYLI İNİŞ

Associated Press haber ajansının yayınladığı görüntülerde Macron'un uçağın kapısında beklediği, eşi Brigitte'in ise iki elini eşinin yüzüne koyduğu ve onu ittiği görüldü.

Eşinin hareketi ve karşında bekleyen gazeteciler nedeni ile kısa bir şaşkınlık yaşayan Fransız lider hemen toparlanarak gazetecilere selam verdi.

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İkilinin uçağın merdivenlerinden inerken kol kola yürümemesi ve Brigitte Macron eşinin uzattığı kolu tutmaması tartışmaları alevlendirdi.

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MACRON TOKAT MI YEDİ?

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntüler, hem Fransız medyasının hem de uluslararası medyanın dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları ikilinin kavga ettiğini hatta Fransız liderin eşinden tokat yediğini iddia ederken, Macron'un yakınındakiler bunu bir 'şakalaşma' olarak nitelendirdi.

Macron eşinden tokat mı yedi Dünya gündemine oturan görüntüler


ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Elysée Sarayı da bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı. Elysée'den yapılan açıklamada “Bu, Cumhurbaşkanı ve eşinin uçaktan inmeden önce son bir kez rahatlayıp şakalaştıkları bir andı." denildi.

Fransız yetkililer görüntülerin ikilinin arasındaki yakınlığı göstermesine rağmen komplocuların bundan malzeme çıkardığını belirtti.

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Bir Elysée danışmanı ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada "Russia Today ve arkadaşları hemen atladı." ifadelerini kullandı ve Macron ve eşinin 'sadece şakalaştıklarını' vurguladı.

Macron eşinden tokat mı yedi Dünya gündemine oturan görüntüler

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#Macron#Eşi#Tokat

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