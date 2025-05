Macron eşinden tokat mı yedi? Dünya gündemine oturan görüntüler

Güney Doğu Asya turuna Vietnam'dan başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hiç beklemediği bir olayla dünya gündemine oturdu.

Macron ve eşi Brigitte 25 Mayıs Pazar akşamı Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye iniş yaptı. Yerel ve uluslararası medya Fransız liderin ilk görüntülerini kayda almak için hazır beklerken, uçağın kapıları büyük bir sürprizle açıldı.



Associated Press haber ajansının yayınladığı görüntülerde Macron'un uçağın kapısında beklediği, eşi Brigitte'in ise iki elini eşinin yüzüne koyduğu ve onu ittiği görüldü.

Eşinin hareketi ve karşında bekleyen gazeteciler nedeni ile kısa bir şaşkınlık yaşayan Fransız lider hemen toparlanarak gazetecilere selam verdi.

İkilinin uçağın merdivenlerinden inerken kol kola yürümemesi ve Brigitte Macron eşinin uzattığı kolu tutmaması tartışmaları alevlendirdi.





French President Macron was struck by his wife, Brigitte! #Macron #Vietnam pic.twitter.com/CV9njCPoh5