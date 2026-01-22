×
Dünya Haberleri

Macron duyurdu: Fransa'dan Rus tankere baskın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 17:44

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz’de açık denizlerde Rusya’dan gelen petrol tankerine yönelik operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Macron, Rusya’dan gelen ve uluslararası yaptırımlara tabi olduğu belirtilen bir petrol tankerine yönelik Akdeniz’de gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

RUSYA’DAN GELEN TANKERE MÜDAHALE

Macron, sabah saatlerinde Fransız Donanması’nın Rusya’dan gelen bir petrol tankerine çıktığını belirterek, geminin uluslararası yaptırımlar kapsamında olduğunu ve sahte bayrak taşıdığından şüphelenildiğini ifade etti.

Macron, "Bu sabah Fransız Donanması, uluslararası yaptırımlara tabi olan ve sahte bayrakla seyrettiğinden şüphelenilen Rusya'ya ait bir petrol tankerine çıkarak arama yaptı" dedi.

OPERASYON AKDENİZ’DE AÇIK DENİZLERDE YAPILDI

Operasyonun Akdeniz’de açık denizlerde, birçok müttefikin desteğiyle gerçekleştirildiğini aktaran Macron, müdahalenin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne tam uyum içinde yapıldığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurarak, söz konusu geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı.

Macron, "Operasyon, birkaç müttefikimizin desteğiyle Akdeniz’de açık denizlerde gerçekleştirildi. Operasyon, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tam olarak uygun şekilde yürütüldü. Adli soruşturma başlatıldı. Gemi rotasını değiştirdi." ifadesini kullandı.

“ULUSLARARASI HUKUKU VE YAPTIRIMLARI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ”

Macron açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası hukuku korumakta ve yaptırımların etkin şekilde uygulanmasını sağlamada kararlıyız.”

“GÖLGE FİLOLAR SAVAŞI FİNANSE EDİYOR”

Açıklamada, “gölge filo” olarak adlandırılan bu tür faaliyetlerin, Ukrayna’ya karşı yürütülen saldırı savaşının finansmanına katkı sağladığına dikkat çekildi. Macron, bu tür ihlallere karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

