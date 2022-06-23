Macron çıkış yolu arıyor

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Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ilk kez halka seslenen Macron, “Bu kritik anda eyleme geçmek için daha geniş ve net bir çoğunluk bulmanın mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.



ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİNE HAYIR



Siyasi partilerle temaslarını sürdüren Macron, “Kabul ettiğim liderlerin çoğu ulusal birlik hükümeti hipotezini dışladı” diye konuştu. Seçmenlerin nisan ve haziranda iki net tercihte bulunduğunu, bunları not ettiğini ve sorumluluğunun bunları hayata geçirmek olduğunu söyleyen Macron, “Artık siyasi grupların ne kadar ileri gitmeye hazır olduklarını tüm şeffaflığıyla ortaya koymaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bugün Brüksel’de başlayacak AB Zirvesi’ne katılacak olan Macron, farklı şekilde yönetmeyi ve yasa yapmayı öğrenme gereğine vurgu yaparak, “Birlikte kolektif başarıya giden yolu bulacağız. Brüksel’den döner dönmez bu yeni yöntemi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.