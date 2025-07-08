Macron çifti yine gündemde: Brigitte bu kez de eşinin elini tutmadı! Aralarındaki soğukluk dikkat çekti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, üç günlük resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye gitti. Macron çift, Batı Londra'daki RAF Northolt askeri üssünde Galler Prensi William ve Prenses Kate tarafından karşılandı.

Karşılama töreni sırasında Brigitte'in eşi Emmanuel Macron'a karşı tavrı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Macron, Brigitte uçağın merdivenlerinden inerken destek olmak için elini uzattı. Brigitte Macron ise eşinin elini tutmak yerine merdivenlerin korkuluğundan yardım alarak inmeyi tercih etti.

BRIGITTE ELİNİ TUTMAYINCA KATE'İN ELİNİ ÖPTÜ

Emmanuel Macron, eşinin bu hareketi üzerine elini geri çekmek zorunda kaldı. Macron, merdivenden inen Brigitte'i sırtından tutmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu.

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Fransız lider, eşine sarılma girişimi de başarısız olunca Prenses Kate'e elini öperek selam verdi.

🔴 Visite d'État au Royaume-Uni : Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés et ont été accueillis par le prince William et Kate Middleton. pic.twitter.com/R30vD4tzdo — LCI (@LCI) July 8, 2025

YOLCULUKTA TELEFONUYLA İLGİLENDİ

Macronlar arasındaki soğukluk, kraliyet çifti ile birlikte Windsor'a doğru yolculuklarında da gözden kaçmadı. Brigitte'in yolculuk sırasında telefonuna odaklanması, çift arasındaki gerginlik olduğu yorumlarına yol açtı.

Macron'un İngiltere temaslarında savunma, teknoloji ve iklim değişikliği gibi küresel konular ele alındı.

Macron, görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Fransa ve İngiltere, ortak değerlerin yanı sıra dünyada bu değerleri koruma konusunda da kararlıdır" dedi.

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MACRON ÇİFTİ KRAL VE KRALİÇE İLE BULUŞTU

Macron çifti, Prenses Kate ve Prens William ile birlikte Windsor'a giderek Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla ile bir araya geldi. Kral ve Kraliçe, konuklarını Windsor Kalesi yakınlarındaki Datchet Yolu'nda inşa edilen özel kürsüde karşıladı. Milli marşların çalınmasıyla birlikte kalabalığın tezahürat yaptığı görüldü.

Macron'lar, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte fayton turu yaptı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Charles ve Fransa Cumhurbaşkanı 1902 model Landau ile seyahat ederken, Kraliçe ve Brigitte Macron ayrı bir araç kullandı.

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Charles ve Macron, 1902 model Landau araç ile gerçekleştirdikleri seyahatte halkı selamladı.

KRAL'IN GÖZÜNDEKİ KAN LEKESİ DİKKAT ÇEKTİ

Tören sırasında Kral'ın sağ gözünde belirginleşen kırmızı bir kan lekesi dikkat çekti. Saray kaynakları, bunun bir damar çatlaması olduğunu ve kanser tedavisiyle bağlantısı bulunmadığını belirtti.

Kral Charles'ın Ocak 2024'te prostat büyümesi nedeniyle tedavi olacağı açıklanmış, 26 Ocak'ta hastaneye yatan Kral, 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.

Buckingham Sarayından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, tedavi sırasında fark edilen endişe verici bir durum dolayısıyla yapılan testler sonucu Kral Charles'a kanser teşhisi konulduğu kaydedilmişti. Tedaviye başlandığı ve Kral'ın prostat kanseri olmadığı belirtilen açıklamada, kanserin türü ya da evresine ilişkin bilgi verilmemişti.

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TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu olay, çift arasında mayıs ayında yaşanan bir başka tartışmalı anı akıllara getirdi. Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inmeden önce Brigitte Macron'un eşinin yüzünü ittiği görüntüler medyada geniş yer bulmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı, bu hareketin şaka amaçlı olduğunu açıklasa da, Le Parisien gazetesi "Tokat mı, yoksa kavga mı?" başlığıyla haberi duyurmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı görüntülerde Macron'un uçağın kapısında beklediği, eşi Brigitte'in ise iki elini eşinin yüzüne koyduğu ve onu ittiği görülmüştü. Eşinin hareketi ve karşında şaşkınlık yaşayan Fransız lider, hiçbir şey olmamış gibi davranarak gazetecilere selam vermişti.

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İkilinin uçağın merdivenlerinden inerken kol kola yürümemesi ve Brigitte Macron eşinin uzattığı kolu tutmaması tartışmaları alevlendirmişti.