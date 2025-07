Macron çifti yine gündemde: Brigitte bu kez de eşinin elini tutmadı! Aralarındaki soğukluk dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, üç günlük resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye gitti. Macron çift, Batı Londra'daki RAF Northolt askeri üssünde Galler Prensi William ve Prenses Kate tarafından karşılandı.

Karşılama töreni sırasında Brigitte'in eşi Emmanuel Macron'a karşı tavrı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Macron, Brigitte uçağın merdivenlerinden inerken destek olmak için elini uzattı. Brigitte Macron ise eşinin elini tutmak yerine merdivenlerin korkuluğundan yardım alarak inmeyi tercih etti.

BRIGITTE ELİNİ TUTMAYINCA KATE'İN ELİNİ ÖPTÜ

Emmanuel Macron, eşinin bu hareketi üzerine elini geri çekmek zorunda kaldı. Macron, merdivenden inen Brigitte'i sırtından tutmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu.

Fransız lider, eşine sarılma girişimi de başarısız olunca Prenses Kate'e elini öperek selam verdi.

🔴 Visite d'État au Royaume-Uni : Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés et ont été accueillis par le prince William et Kate Middleton. pic.twitter.com/R30vD4tzdo