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Elysee Sarayı, Brigitte'in eşinin yüzünü bir "şakalaşma" nedeniyle ittiğini açıklasa da, uzmanlar farklı değerlendirmeler yaptı. Beden dili uzmanı Judi James, çift uçaktan inmeden önce Brigitte'in eşinin yüzünü ittiği görüntüleri "Macron için rahatsız edici göründüğü" şeklinde yorumlarken, iki ismin kol kola görüntüleri için de "aralarında sorun olmadığını kanıtlama çabası" değerlendirmesini yaptı.

Olaylı başlayan Vietnam ziyaretlerinde bir demeç veren Emmanuel Macron, basını dezenformasyon yapmakla suçladı. Macron, eşiyle aralarında hiçbir sorun olmadığının altını çizdi ve Brigitte'le aralarındaki "özel bir şakanın" haberlerde kötü niyetli şekilde yansıtıldığını iddia etti.

Macron, olayın ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Eşimle şakalaşmamız abartılıyor. Daha önce de uyuşturucu kullandığımı iddia ettiler. Bunlar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

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Macron'un eşinden tokat yediği an kameralara böyle yansımıştı.

ZİYARETLERİ KOL KOLA GEÇTİ

Macron çifti, resmi ziyaret kapsamında Hanoi'de bir dizi davete katıldı. Vietnamlı yetkililerle görüşmenin yanı sıra halka açık etkinliklerde de boy gösteren Emmanuel ve Brigitte Macron, ziyaretlerinin neredeyse tamamında yan yana ve gülümseyen pozlar verdi.

Ancak uzmanlar, bu tür görüntülerin siyasi imaj üzerindeki etkilerinin hafife alınmaması gerektiği görüşünde.

Fransız basını, olayı "Tokat mı, şaka mı?" başlığıyla servis etti. Le Parisien, kamera görüntülerinin detaylı analizini yayınlarken, Elyssee Sarayı'nın yalanlamasına rağmen görüntünün bir gerginlik anında yaşanan itişme olabileceğine haberinde yer verdi.

VÜCUT DİLİ UZMANI: HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un Hanoi ziyareti sırasında yaşananlar, uluslararası medyanın gündemine oturdu. Beden dili uzmanı Judi James, çiftin kameralar karşısında sergilediği davranışların "her şeyin yolunda olduğunu kanıtlama çabası" içerdiğini ifade etti.

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Daily Mail'ın haberine göre, James, Macron çiftinin vücut dilinin "aşırı performans" sergilediğini belirtti. James, Brigitte Macron’un kocasının koluna sıkıca tutunmasının, "ilişkideki rol dağılımına dair ipuçları verdiğini" kaydetti.

Fransız liderin geri çekilirken başını çevirmesini "rahatsızlık işareti" olarak yorumlayan James, "Partnerin yüzüne bu şekilde temas etmek, oyun olarak nitelendirilemez" dedi.

DÖNÜŞ UÇAĞINA EL ELE BİNDİLER

Olaydan iki gün sonra ise Macron çifti Hanoi’den el ele ayrılırken görüntülendi. İkili, basının karşısına gülümseyerek çıktı. Ancak beden dili uzmanı, bu davranışların "aşırıya kaçan bir çaba" olduğunu savundu.

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Macron’un Vietnam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki konuşması sırasında da gergin olduğu gözlendi. James, "Konuşma sırasındaki uzun duraklamalar ve mikrofonla gereksiz oynaması, içsel bir kaygıya işaret ediyor" diye konuştu.

James'in bahsettiği Macron'un konuşmasından bir kare

ELYSSEE SARAYI YALANLAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, uçaktaki görüntülerin "yakınlık anı" olarak yorumlanması gerektiğini belirtti. Yetkililer, daha önce benzer iddiaların dezenformasyon kampanyalarıyla gündeme geldiğini hatırlattı.

Resmi açıklamada, "Başkan ve eşinin seyahat öncesinde samimi bir şekilde şakalaştıkları doğal bir an yaşandığı" ifade edildi. Fransız yetkililer, kaydedilen görüntülerin çiftin samimiyetini yansıttığını, ancak bazı kesimlerin bu durumu kasıtlı olarak çarpıttığını dile getirdi.

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Elysee Sarayı, "bu tür anların normal ilişki dinamiklerinin bir parçası" olduğunu belirterek, olayın abartıldığını vurguladı. Açıklamada, medyada yer alan spekülasyonların gerçekleri yansıtmadığı, olayın bağlamından koparıldığı kaydedildi.

Macron çifti, Vietnam'dan kameralara el sallayarak ayrıldı.