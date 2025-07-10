Macron çifti arasında yaşananların gerçek nedeni belli oldu: Brigitte eşine karşı tavır almamış

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Brigitte, İngiltere’ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaret sırasında eşi Emmanuel Macron'a mesafeli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 72 yaşındaki Brigitte'in, ziyaret sırasında Macron'un yakın tavırlarına karşılık vermediği fark edildi. Cumhurbaşkanı Macron’un uçaktan inerken eşine yardım elini uzatmasına rağmen, Brigitte Macron’un korkuluğa tutunarak uçaktan inmeyi tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Macron çifti, İngiltere ziyareti kapsamında Windsor Kalesi’nde Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Macron, kalenin önünde yaptığı konuşmada İngiltere ile Fransa arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı.

Brigitte'in uçaktan inerken çekilen görüntülerde Brigitte Macron’un eşinin elini tutmayı reddetmesi, tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Saray kaynakları, bu davranışın arkasında Brigitte’nin kişisel üzüntüsünün yattığını belirtti.

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Brigitte, uçaktan inerken Macron'un elini uzatmasına karşılık vermemiş, Fransa Cumhurbaşkanı eşine uzattığı elini çevirerek Prens William ve Prenses Kate'i selamlamıştı.

BRIGITTE KIZ KARDEŞİNİN YASINI TUTUYOR

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, Brigitte'in, kız kardeşi Anne-Marie Trogneux’ün geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmesi nedeniyle yas tuttuğu kaydedildi. Çifte yakın bir kaynak, Brigitte Macron’un derin bir üzüntü içinde olduğunu vurguladı.

Fransız First Lady'nin kardeşi Anne-Marie Trogneux'un, Fransa’nın Amiens kasabasında geçen salı günü vefat ettiği bildirildi. Brigitte Macron’un kaybettiği kız kardeşi Anne-Marie, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Macron’un lise yıllarındaki drama öğretmeniydi.

Çiftin 18 yıllık evlilikleri boyunca derin bir bağ kurdukları biliniyor. Macron, henüz 16 yaşındayken Brigitte Trogneux’e aşık olmuş ve ailesinin itirazlarına rağmen bu ilişkiyi sürdürmüştü.

Fransız medyasında sıklıkla konu olan Emmanuel-Brigitte ilişkisi, Macron’un siyasi kariyerinde de önemli bir yer tuttu. Cumhurbaşkanı, eşinin kendisine verdiği desteği her fırsatta vurguladı. Brigitte Macron ise eşinin en büyük destekçisi olarak kamuoyu önünde sık sık yer aldı.

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ÜZÜNTÜSÜNE RAĞMEN DEVLET GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Ziyaret boyunca Brigitte Macron’un hüzünlü görüntüleri dikkat çekse de, devlet protokolüne uygun hareket etmeye özen gösterdiği gözlendi. Brigitte'in devlet görevini yerine getirmek adına ziyarete katıldığı ifade edildi. Çiftin, Kraliyet ailesi ile yaptığı görüşmelerde resmi nezaket kurallarına uygun bir tavır sergilediği kaydedildi.

Brigitte Macron’un, kız kardeşinin vefatı nedeniyle zor günler geçirdiği açıklandı. Yakın çevresi, onun bu kaybın ardından büyük bir acı yaşadığını ancak görev bilinciyle hareket ettiğini dile getirdi.

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KAVGA İDDİALARINA YOL AÇAN GÖRÜNTÜLER

Macron çifti, İngiltere ziyareti öncesinde de kavga iddiasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Mayıs ayında çiftin Güneydoğu Asya turu sırasında çekilen bir görüntüde, Brigitte'in Macron’u tokatladığı öne sürülmüştü.

Associated Press haber ajansının yayınladığı görüntülerde Macron'un uçağın kapısında beklediği, eşi Brigitte'in ise iki elini eşinin yüzüne koyduğu ve onu ittiği kameralara yansımıştı.

Eşinin hareketi ve karşında bekleyen gazeteciler nedeni ile kısa bir şaşkınlık yaşayan Fransız lider hemen toparlanarak gazetecileri selamlamıştı.

Elysee Sarayı yetkilileri, bu iddiayı yalanlayarak, "Başkan ve eşinin şakalaştığını" belirtmişti.