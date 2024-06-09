Macron Biden’ı Elysee’de ağırladı

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Perşembe günü Normandiya Çıkarması’nın 80’inci yıldönümü anma törenleri için Fransa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuğu olarak resmi ziyaret programına katıldı. Ziyaret başkent Paris’teki Zafer Takı’nda düzenlenen askeri törenle başladı. İki lider buradaki törende Meçhul Asker Anıtı’nın ateşini yakarak çelenk bıraktı. İki liderin resmi görüşmelerinin ardından Elysee Sarayı’nda ABD Başkanı ve eşi Jill Biden için devlet ziyafeti verildi.

ANA GÜNDEM UKRAYNA VE İSRAİL

Öğle saatlerinde Elysee Sarayı’nda önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan eşliğinde bir araya gelen liderler ardından baş başa görüştü. Ukrayna’daki savaş, İsrail-Hamas, İran, Asya Pasifik krizi ve ABD-Avrupa ticari sorunları başta olmak üzere pek çok uluslararası ikili konuyu ele aldı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider de Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili Kiev yönetimine destek mesajı verdi. “Müttefiklerimizle Ukrayna’nın yanındayız, (onları) asla bırakmayacağız” diyen Biden, “Putin Ukrayna’ya boyun eğdirmeyi başarırsa ne olacağını hepimiz biliyoruz. Bütün Avrupa’yı tehdit edecek” diye konuştu. Liderler dün Gazze’deki kanlı operasyonla kurtarılan İsrailli rehineler serbest bırakıldığı için mutlu olduklarını belirtirken, Macron Gazze’de çözümün politik olduğunu, ABD ile birlikte iki devletli çözümü desteklediklerini söyledi.

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PUTİN: AVRUPA DEĞERLERİNİ BİZ TAŞIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’daki ekonomi forumunda yaptığı konuşmasında birçok Avrupalının “geleneksel değerlere” geri dönmek istediğini ve Avrupa seçimlerinde seslerini duyurarak Rusya’yı bu değerlerin bir kalesi olarak sunabileceklerini söyledi. Ülkesinin “geleneksel Avrupa kültürünün taşıyıcısı haline geldiğini” savunan Putin, bu kültürün Batı ülkelerinde “yok edildiğini” belirterek, “Avrupa kültürü nerede? Sonunda tamamen ortadan kalkacak. Geriye yalnızca mimari yapılar kalacak” diye konuştu. Bugün birçok Avrupalının bu gerçeğin farkına vardığını ve geleneksel değerler temelinde gelişmeye çalıştığını belirten Putin, “Başarılı olup olmayacaklarını Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucuyla göreceğiz” dedi. AFP’nin haberine göre Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırının başlamasından bu yana muhafazakâr yönelimini güçlendirerek, özellikle “LGBT topluluğunu” hedef alıyor ve kendisini çökmekte olduğunu düşündüğü Batı’ya karşı ahlaki bir kalkan olarak sunuyor. Avrupa Birliği yetkilileri daha önce Rusya’nın sosyal medya dezenformasyonlarıyla seçimlere müdahale etme girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

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RUSYA SALDIRILARI ETKİLİ OLDU: UKRAYNA KLİMALARI KAPATTI

Ukrayna hükümeti tüm bakanlıklar ve yerel idarelere binalarda klima kullanımını sonlandırmalarını ve dış ışıklandırmaları kapatmaları talimatını verdi. Hükümetin adımında Rusya’nın son dönemde yoğunlaştırdığı ve ülke genelinde elektrik kesintilerine neden olan enerji altyapısına yönelik saldırılar etkili oldu. Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal, karar kapsamında kolluk güçleri, yargı güçleri ve diğer devlet dairelerine de benzer talimatta bulunacaklarını belirtirken, yerel yönetimlerden sokak aydınlatmalarını da azaltmalarını istedi. Shmyhal yalnızca hastanelerin ve klima kullanımının zaruri olduğu işletmelerin istisna tutulacağını belirtti. Rusya’nın enerji altyapısına düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Klima kullanımının enerji tüketimini günlük üçte bir oranında arttırdığı belirtiliyor.