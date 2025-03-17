Macron barış gücü için adres verdi... 'Rusya'nın iznini almayız'

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Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarında ABD’nin dışlayıcı tutumuna karşılık kendi askeri ve diplomatik stratejisini geliştirmeye çalışan Avrupa’da İngiltere ile Fransa bu alanda başı çekmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer önceki gün aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 29 dünya lideriyle Ukrayna konulu bir zirve gerçekleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Rusya’yı kızdıracak bir açıklama yaptı. Macron, bir süredir gündemde olan Avrupalı barış gücü birliklerinin Ukrayna’ya olası sevki için Rusya’dan izin almayacaklarını söyledi.

KİEV, LVİV, ODESSA

Le Parisien’in haberine göre Fransız basınına konuşan Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya’nın onayı olmadan Ukrayna’ya barış gücü ve eğitmen olarak asker gönderebileceğini söyledi. “Eğer Ukrayna, müttefik güçlerin kendi topraklarında bulunmasını isterse, bunu kabul edip etmemek Rusya’ya düşmez” ifadesini kullanan Macron, İngiliz-Fransız yönetimlerinin bu yöndeki planının “birkaç ülkenin desteğiyle” tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Büyük miktarda asker sevkinden ziyade ülke başına birkaç bin kişilik birliklerle Ukrayna’da eğitim programı yürütülebileceğini söyleyen Fransız lider, askerlerin konuşlandırılacağı bölgeler için de başkent Kiev’in yanı sıra Lviv ve Odessa kentlerine işaret etti.

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‘MOSKOVA’NIN NİYETİ BELLİ’

Geçen hafta Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki görüşmenin ardından gündeme gelen 30 günlük ateşkes teklifini de değerlendiren Macron, bunun baskıyı Ukrayna üzerinen alıp Rusya’ya yüklemek noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi. Fransız lider, Moskova yönetiminin söz konusu ateşkesin Ukrayna’ya nefeslenme imkânı tanıyacağı yönündeki itirazının, Moskova’nın ateşkes sonrasında savaşı devam ettirme yönündeki niyetinin açık bir sinyali olduğu yorumunu yaptı.

LONDRA’DA ASKERİ ZİRVE

Geçen hafta masaya gelen 30 günlük ateşkes teklifine kendi şartları doğrultusunda evet diyebileceğini aktaran Rusya lideri Vladimir Putin, NATO ülkelerine mensup askerlerin hangi bayrak altında olursa olsun Ukrayna’da görevlendirilmelerine net bir şekilde karşı çıkıyor. Putin dahil üst düzey Rus yetkililer bu konuda birçok defa açıklama yaparken, Avrupa ise söz konusu stratejiyi uygulamakta ısrarcı. Önceki gün çevrimiçi zirveye ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Ukrayna’da olası bir ateşkesi korumak için hazırlanan askeri planların “operasyonel aşamaya” ilerlediğini söylemiş, bu ülkelerin askeri yetkililerinin perşembe günü İngiltere’de buluşarak “Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğini güvenceye alacak güçlü ve dirençli planlar hazırlayacağını” açıklamıştı.