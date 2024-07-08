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Macron, Attal'dan görevine bir süre daha devam etmesini istedi

Güncelleme Tarihi:

#Emmanuel Macron#Fransa#Gabriel Attal
Macron, Attaldan görevine bir süre daha devam etmesini istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 15:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi.

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Fransız basınının Elysee Sarayı'ndan edindiği bilgiye göre, Başbakan Attal, Macron'a istifasını sunmak üzere bugün Elysee Sarayı'na gitti.

Görüşmenin ardından Macron istifayı reddederek, "ülkenin istikrarı" için Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi.

Macron ayrıca, seçim sürecinde sergilediği performanstan ötürü Attal'a teşekkürlerini iletti.

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu sonucunda sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron'un ittifakı ikinci olmuştu.

İlk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya gerilemişti.

Attal, sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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#Emmanuel Macron#Fransa#Gabriel Attal

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