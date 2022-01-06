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Macron: Aşısızları gıcık edeceğim

#Emmanuel Macron#Fransa#Aşısız
Macron: Aşısızları gıcık edeceğim

Koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü Omikron nedeniyle Fransa’da günlük vaka rekoru kırılırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşısızlara yönelik “Onları gıcık edeceğim, restoranlara ve kafelere gidemeyecekler” şeklindeki sözleri ülkede tartışma yarattı.

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OMİKRON varyantının hızlı bulaşması, alınan son önlemlerin istenen etkiyi yaratmaması ve nüfusun bir bölümünün hâlâ aşıya direniyor olması nedeniyle salgını frenlemekte zorlanan Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşı olmayanlara yönelik açıklamaları ülkeyi karıştırdı.

VAKALAR REKOR KIRDI

Macron, bu kişilere sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını söylerken vaka sayısı dün 332 bine ulaşarak rekor kırdı. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 695 olarak açıklandı.

AŞISIZLARA YASAK

Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamalarda, “Aşısını yaptırmayanları gıcık etmek istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmayı sürdüreceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım ancak 15 Ocak’tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, kafede kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı. Açıklamalara muhalefet yoğun ve sert tepki gösterdi.

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#Emmanuel Macron#Fransa#Aşısız

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