‘Macron akıl tutulması yaşıyor’

Libya’da tercihinin darbeci Hafter olduğu bilinen Macron’un, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Türkiye’yi ‘tehlikeli bir oyun oynamakla’ suçlamasına Ankara’dan çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada Macron’un sözlerinin ancak ‘akıl tutulması yaşadığı’ ile izah edilebileceği belirtildi.

‘TEHLİKELİ OYUNU FRANSA OYNUYOR’

Fransa’nın yıllardır gayrimeşru yapılara destek verdiğinin altı çizilen açıklamada, “Fransa’nın Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır” denildi. Açıklamada, Macron’un asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalıştığı vurgulanarak, “Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

ANKARA’YI HEDEF ALMIŞTI

Dışişleri, Fransa ve Macron’u, ‘devlet ciddiyetiyle hareket ederek, Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’in güvenliğini ve geleceğini riske atan adımlarını sonlandırmaya ve yerleşik diyalog kanallarını kullanmaya’ davet etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile önceki gün yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Macron, “Türkiye’nin Libya’da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı’nda verilen tüm taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok açık bir şekilde söyleme fırsatım oldu” şeklinde konuşmuştu.

Trablus, zaman zaman hükümete destek gösterilerine sahne oluyor.

SİSİ’Yİ DE SAVUNMUŞTU

Elysee Sarayı’nda ağırladığı Hafter’e dolaylı desteği bilinse de ‘tarafsız’ olduğu izlenimi yaratmaya çalışan Macron, Libya’ya müdahale tehdidinde bulunan Mısır lideri Sisi’nin kaygılarının da meşru olduğunu savundu. Fransa’nın Türkiye’ye yönelik söylemlerinin sertleşmesinde hem Suriye’de tamamen denklem dışında kalması hem de Libya’da destek verdiği Hafter’in güç kaybetmesi etkili oluyor. Libya’da şeffaf bir politika izlemeyen Fransa’nın NATO’da gündeme taşıdığı ‘savaş gemisine taciz’ iddiası konusunda 30 müttefik ülkeden, aralarında ABD’nin bulunmadığı, 8 ülkenin desteğini alabilmesi ve ittifakı istediği gibi yönlendirememesi Macron’un ‘NATO’nun beyin ölümü’ söylemini yeniden gündeme getirmesine neden oldu. Fransa, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ve Ankara ile Atina arasındaki sorunlarda da Türkiye karşıtı bir tavır içinde.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN LİBYA SÖZLERİNE SERT YANIT

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ‘savaş gemisine taciz’ iddiasından sonra bu kez de ‘Türkiye’nin Libya’da tehlikeli bir oyun oynadığı’ iddiasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Macron için “Türkiye’nin meşru Libya hükümetine verdiği desteği ‘tehlikeli bir oyun’ olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir” denildi.

ÇELİK: ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Hafter’in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir” ifadelerini kullandı. Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Macron’un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının asla kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, “Macron’un Libya’da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir” dedi.

RUSYA’DAN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinde iç ve dış aktörlerin bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi. Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Son günlerde bir dizi telefon görüşmemde Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarıyla da temasım oldu. Onlar da benimle Libya krizine askeri çözüm bulunmadığı görüşünü paylaştı. Dolayısıyla tüm dış aktörler Libya’da bir an önce kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması için çaba sarf etmeli” dedi.

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak taraflar arası görüşmelerde ülkede kimin yasal olarak askeri güç kullanma yetkisine sahip olacağının belirlenmesi gerektiğini de söyleyen Lavrov, “Libya’da bir an önce ateşkes ilan edilmeli. Başlatılacak siyasi müzakere masasında ise Libya’da geleneksel olarak üç bölgenin temsilcileri bulunmalı. Yoksa kalıcı çözümden yine söz edilemez” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)