Macron 'acı gerçeği' açıkladı: Geriledik!

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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini konuşuyor.

Geçtiğimiz hafta Bali'de düzenlenen kritik G20 Zirvesi'nden sonra diplomasi turuna devam eden Fransız lider itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Tunus'un Cerbe kentinde, bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Macron, Fransa'nın küresel etkisinin gerilediğini kabul etti.

Sömürgeci geçmişi nedeniyle özellikle Afrika'da konuşulan Fransızca'nın etkisinin her geçen gün azaldığını belirten Macron, Fransa'nın dünyadaki nüfusunu kaybettiği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Fransız lider açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Açık sözlü olmamız gerekirse yirmi veya otuz yıl öncesine göre daha az Fransızca konuşuluyor. Bu bir gerçek.'

Yaklaşık 330 milyon kişinin konuştuğu Fransızca, dünyada en çok konuşulan beşinci dil konumunda.

Fransız dilinin dünyayı 'yeniden fethetmesi' gerektiğini söyleyen Macron sözlerine şöyle devam etti;

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'Bu, sürdürülen bir hırs ve devam etmesi gereken bir yolculuk sözü.'

Macron, Fransızcayı evrensel bir barış ve demokrasi dili haline getirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

İngiliz basını Macron'un sözlerini 'paniğe kapıldı' yorumu ile okurlarına sundu.

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Fransız lider daha önce Fransa'nın sömürgeci politikaları nedeniyle özür dilemişti.

Macron, sömürgeciliğin 'büyük bir hata' olduğunu söyleyerek tarihte bir sayfayı kapatma çağrısında bulunmuştu.

Macron Fransa'nın Cezayir'deki uygulamalarını barbarca olarak nitelemiş, 'Özür dileyerek geçmişimizle yüzleşmek zorundayız' diye konuşmuştu.