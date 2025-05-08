Macron: AB, Suriye'ye yönelik ‘yaptırımları kademeli olarak kaldırmaya’ devam edecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Elysee Sarayı'nda ağırladı. Görüşme Şara ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, Fransa’nın Suriye ile uzun bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, Suriye halkının 2011’den bu yana dile getirdiği, kökenleri, dini, statüsü ne olursa olsun herkesin eşit yurttaşlıktan faydalanabildikleri, birlik içinde, özgür bir Suriye isteklerini her daim desteklediklerini bildirdi.

Macron, Suriye’nin inşasında Avrupa Birliği’nin (AB) ülkeye yönelik ‘yaptırımları kademeli olarak kaldırmaya’ devam edeceğini ve ABD’nin de bunu yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini aktardı. Macron, “Suriye’nin istikrarı ve birliği, Orta Doğu’nun istikrarı, Fransızların ve Avrupalıların güvenliği açısından önemlidir” dedi.

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İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirme yapan Macron, “Bombalamalara ve toprak ihlallerine gelince, bunların kötü uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ederek, kendi güvenliğinizi sağlanabileceğinizi düşünmüyorum. Bu konuda hiç kimseye çifte standart uygulamayacağım. İsrail’le birlikte daha yakın bir diyalog kurulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.