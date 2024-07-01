Macaristan’dan Türkiye’ye olumlu AB mesajı

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Son dönemde Türkiye’yle kurduğu olumlu ikili ilişkiler dikkatlerden kaçmayan Macaristan bugünden itibaren Avrupa Birliği’nin dönem başkanı. Brüksel’le birçok alanda sorun yaşadığı sır olmayan ve izlediği politikalarla AB genelinden ayrışan Macaristan, Ankara ile ikili ilişkilerdeki olumlu tabloyu altı aylık dönem başkanlığı programına da yansıttı. Türkiye konusuna angaje olmama konusunda özel özen gösteren ve konuyu neredeyse tek cümleyle geçiştirmeyi gelenek haline getiren önceki dönem başkanlarının aksine Macaristan ilişkilere oldukça geniş yer ayırdı ve olumlu vurgular yaptı.

‘VAZGEÇİLMEZ ORTAK’

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemini Avrupa’ya uyarlayarak “Avrupa’yı yeniden büyük kıl” sloganını benimseyen Macaristan’ın programında, Türkiye’nin enerji güvenliği, genel bölgesel güvenlik ve yasadışı göçle mücadele gibi pek çok alanda AB’nin vazgeçilmez ortağı olduğu vurgulanarak, “Macaristan Dönem Başkanlığı ortak çıkar alanlarında stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine yeni bir ivme kazandırmaya ve Türkiye’nin aday ülke statüsüne ilişkin olarak AB-Türkiye siyasi diyaloğunu ilerletmeye çalışacaktır” denildi. Macaristan, amacının AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu’nun Türkiye’yle ilişkilere ilişkin Ortak Bildirisi’nde yer alan tavsiyeleri gündemde tutmak ve bu tartışmaları ilerleterek Türkiye’nin AB’ye yakınlaşmasını desteklemek olduğunu belirtti. AB’nin Türkiye’yle işbirliğine ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkide stratejik çıkarının olduğu da Macaristan’ın vurguları arasında yer aldı.

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SAHAYA YANSIMAYABİLİR

Macaristan, Türkiye’nin talepleri arasında yer alan Ortaklık Konseyi’nin yapılması ve üst düzey diyaloğun bloke olduğu alanlardaki toplantıların kaldığı yerden devam etmesinin bir gereklilik olduğu görüşünde. Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüm müzakerelerine dönülmesine ve bu alanda ilerlenmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Macaristan, bunun AB-Türkiye işbirliğini de güçlendirebileceğini kaydetti. Öte yandan tek başına manevra alanı sınırlı olan ve görüşmelere liderlik etmekle görevli olacak Macaristan’ın Türkiye konusundaki yaklaşımını sahaya tam anlamıyla yansıtması çok kolay değil.