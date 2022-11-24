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Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine erteleme

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#Macaristan#İsveç#Finlandiya
Macaristandan İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliğine erteleme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 20:45

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılında imzalanacağını açıkladı. Türkiye dışında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayan tek ülke Macaristan'dı.

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye dışında onaylamayan tek ülke olan Macaristan'dan yeni bir açıklama geldi. Slovakya'da düzenlenen Vişegrad Grup Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılının ilk günlerinde imzalanacağını duyurdu. Macaristan'ın iki ülkenin NATO üyeliğine de destek verdiğini belirten Başbakan Orban, parlamentonun üyelikleri onaylayacağını söyledi.

Macaristan hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı Temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.

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MARİN'DEN TÜRKİYE VE MACARİSTAN'A ÇAĞRI

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 11 Kasım'da Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz Haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'i veto ediyor. Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm'le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

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#Macaristan#İsveç#Finlandiya

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