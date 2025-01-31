×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Macaristan'dan AB'ye tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Macaristan#AB#Viktor Orban
Macaristandan ABye tehdit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 13:29

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ni Rus gazı üzerinden tehdit etti. Orban, 1 Ocak’ta durdurulan Rus gazının geçişinin Ukrayna üzerinden yeniden başlamasına yardımcı olmaması halinde AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımlarının uygulanmasını engelleyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 1 Ocak’ta sona ermesinin ardından Avrupa’da yeni bir kriz patlak verdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna toprakları ürenden Avrupa’ya sevkiyatı ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına değindi.

Anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için AB’yi tehdit eden Orban, “Brüksel'in, Rus gazının geçişinin Ukrayna üzerinden yeniden başlamasına yardımcı olmaması halinde AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımlarının uygulanmasını engelleyeceğiz” dedi.

Ukrayna’nın Rus gaz geçişini durdurması ve artan fiyatların “kabul edilemez” olduğunu kaydeden Orban, “Bu nedenle Macaristan’ın bu hafta enerji güvenliği konusunda AB'den garanti istemesinin nedeni de budur. Ayrıca, Avrupa Komisyonu Ukraynalıların, Rus gazı geçişini yeniden başlatması meselesini çözme sözü verdi. Eğer komisyon anlaşmaya vardığımız şeyi sağlamazsa, yaptırımlar rafa kaldırılır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macaristan#AB#Viktor Orban

BAKMADAN GEÇME!