Macaristan'da yoldan çıkan otobüs devrildi: 12 kişi hayatını kaybetti

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Polonya plakalı 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yakınlarındaki otoyoldan çıktı.
Devrilen otobüste 12 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
POLİS, ŞOFÖRÜN UYUYAKALDIĞI OLASILIĞINI DEĞERLENDİRİYOR
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, kazadan sağ kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.