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Macaristan'da yoldan çıkan otobüs devrildi: 12 kişi hayatını kaybetti

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#Macaristan#Otobüs Kazası#Polonya
Macaristanda yoldan çıkan otobüs devrildi: 12 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 11:16

Macaristan'da yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

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Polonya plakalı 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yakınlarındaki otoyoldan çıktı.

Devrilen otobüste 12 kişinin öldüğü, en az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Macaristanda yoldan çıkan otobüs devrildi: 12 kişi hayatını kaybetti

POLİS, ŞOFÖRÜN UYUYAKALDIĞI OLASILIĞINI DEĞERLENDİRİYOR

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, kazadan sağ kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

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#Macaristan#Otobüs Kazası#Polonya

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