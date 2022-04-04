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Macaristan'da seçimin galibi iktidar partisi Fidesz oldu

#Macaristan#Fidesz#Seçim
Macaristanda seçimin galibi iktidar partisi Fidesz oldu

Macaristan’da 3 Nisan günü yapılan genel seçimlerin galibi yeniden Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) oldu.

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8,2 milyonun üstünde seçmeni olan ülkede sandığa giderek oy kullananların sayısı 5 milyon 216 bin 424 oldu. Oy kullanma oranının yüzde 67.8 olduğu Macaristan’da 2010 yılından bu yana ülkeyi yöneten Fidesz, üst üste dördüncü kez de seçimlerden zaferle ayrılarak büyük başarıya imza attı.

Macaristan’da TSİ 01.00’e kadar sandıkların yüzde 95’i sayıldı. Ülke genelinde oyların yüzde 53.42’sini alan Fidesz ve müttefiki Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP), 199 sandalyeli Macaristan’da 134 milletvekilliği kazanmayı garantiledi.

Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 53,42'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu "Macaristan için Birlik" yüzde 35’ni aldı. Aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise seçim barajının yüzde 5 olan Macaristan’da aldığı yüzde 6 oyla Meclis'e girerek büyük başarıya imza attı.

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#Macaristan#Fidesz#Seçim

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