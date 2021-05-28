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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Macaristan'da Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandı

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Macaristan'da Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandı

Macaristan'da, 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türüne (Hindistan varyantı) rastlandığını söyledi.

Müller, hastalardan birinin hastalığı hafif atlattığını, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Hindistan varyantının görüldüğü ülke sayısının her geçen arttığına dikkati çeken Müller, henüz aşı olmayan vatandaşlara da aşı olma çağrısı yaptı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 448 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 803 bin 567'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artışla 29 bin 682'ye çıktı.

 

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