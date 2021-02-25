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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler Çavuşoğlu’na teslim edildi

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Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler Çavuşoğlu’na teslim edildi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları çerçevesinde Macarlı mevkıdaşı Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede, Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler teslim edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temasları çerçevesinde mevkidaşı Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki önemli işbirliklerine değinilirken, Macaristan’da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserler de bakana teslim edildi.

Macaristan’da ele geçirilen Türkiyeye ait tarihi eserler Çavuşoğlu’na teslim edildi

412 TARİHİ ESER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Macaristan Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu'na gümrükte bir Türk vatandaşının aracında ele geçirilen tarihi eserleri gösterdi.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “2015’te Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Olaya karışan Türk vatandaşı hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Mahkumiyet’ kararı verildiği ancak davalı istinaf yoluna başvurması nedeniyle yargılamasının devam ettiği belirtildi.

Roma dönemine ait 412 tarihi eser Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

Anadolunun 412 eseri daha Türkiyeye geliyor
Anadolu'nun 412 eseri daha Türkiye'ye geliyor

Macaristan’da ele geçirilen Türkiyeye ait tarihi eserler Çavuşoğlu’na teslim edildi

 

 

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