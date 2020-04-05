Macaristan Vignette Nasıl Alınır? 2020 Macaristan Vinyet Ücretleri Ne Kadar?

Eğer Macaristan'da ikamet ediyorsanız bu kartı uzun süreli şekilde yıllık olarak alabilirsiniz. Ancak Türkiye'ye ulaşmak için transit olarak kullanıyorsanız, o zaman haftalık ya da aylık olarak temin etmeniz mümkün. 10 günlük 30 günlük ile beraber 1 yıllık olarak farklı süreler dahilinde bu karta sahip olunabilir.

Macaristan Vignette Nasıl Alınır?

Pek çok kişi Macaristan otoyollarında kullanmak için vignette nasıl alınır merak ediyor. Bu konuda sürücülerin kullanabilecekleri farklı yöntemler bulunuyor.

- Online olarak,

- Macaristan sınırında gişe bölümünden,

- Benzinliklerden,

Özellikle zaman kaybı yaşamamak ve sıra beklememek için, web siteleri aracılığıyla vinyet kartı alımı daha çok tercih edilmektedir. Bu doğrultuda online şekilde siteye giriş yaparak İngilizce ya da Almanca dil üzerinden vinyet kartını almak mümkün.

2020 Macaristan Vinyet Ücretleri Ne Kadar?

2020 Macaristan otoyolları için kullanılacak vinyet ücretleri dingil ağırlığına ve araca bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Eğer aracınız 3,5 ton ağırlığın altında ise otomobil seçimini yaparak vinyet kartını elde edebilirsiniz. Bunun üzerinde ağırlıklar konusunda otobüs ve kamyon gibi pek çok farklı araç adına farklı fiyatlar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca fiyatlar haftalık ve aylık ile yıllık olarak alınacak vinyet kartına göre değişkenlik göstermektedir. Hem dijital hem de yapışkan şeklinde temin edilebilecek olan vinyet kartı, aracın ön kısmına dikkatli şekilde ve düzgün yerleştirilmelidir. Böylece güvenli şekilde ve sorun yaşamadan Macaristan otoyolları üzerinden Türkiye'ye ulaşım sağlamak mümkün.

Macaristan Vignette Önemi Nedir?

Son yıllarda çıkan kanun ile beraber Avrupa'nın bütün farklı ülkeleri için, otoyolları kullanmak adına vinyet kartına sahip olmak gerekmektedir. Bu kart ile beraber güvenli şekilde otoyollardan geçiş sağlanabiliyor. Eğer sürücüler vinyet kartına sahip olmaz ise o zaman ciddi ve ağır cezai şartlar ile karşı karşıya kalabilmektedir.