×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsveç'in NATO üyeliği... Macaristan'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Macaristan#İsveç#NATO
İsveçin NATO üyeliği... Macaristandan dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 23:07

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade ederek, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan’ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" dedi.

Haberin Devamı

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 11-12 Temmuz’da düzenlenecek olan NATO Zirvesi’ne sayılı günler kalırken, Macaristan, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan’ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" dedi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı temmuzda tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı. Macaristan parlamentosunun son toplantısını cuma günü yapılacak. İsveç’in NATO üyeliğine dair oylama geçtiğimiz sene temmuz ayından bu yana parlamentonun gündemine alınmadı.

Haberin Devamı

MACARİSTAN VE TÜRKİYE HENÜZ ONAY VERMEDİ

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macaristan#İsveç#NATO

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme