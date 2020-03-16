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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 17:17,Son Güncelleme:/

Macaristan, Corona Virüs nedeniyle sadece vatandaşlarının ülkeye girişine izin verecek

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Macaristan, Corona Virüs nedeniyle sadece vatandaşlarının ülkeye girişine izin verecek
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Macaristan hükümeti, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece Macaristan vatandaşlarının ülkeye girişine izin verecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 tehdidine karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Orban, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sadece Macaristan vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceğini söyledi.

Bu gece yarısından itibaren eğlence mekanlarının ve kültür merkezlerinin tamamen kapatılacağını belirten Orban, lokanta ve dükkanların ise saat 15.00'e kadar açık olabileceğini kaydetti.

Orban, eczane, süpermarket ve temizlik ürünü satan yerlere herhangi bir kısıtlama getirilmediğini ifade etti.

Bugüne kadar 39 vakanın tespit edildiği Macaristan'da daha önce tedbirler kapsamında ülke genelinde “acil durum” ilan edilmiş, tüm okullar ve üniversiteler tatil edilmiş, İtalya, Çin, Güney Kore, İran ve İsrail'den ülkeye girişler yasaklanmıştı.

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