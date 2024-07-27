Macaristan Başbakanı Orban'dan tartışma yaratan sözler: “Batı’da ahlak kalmadı”

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Romanya’nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi. Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya’ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya’dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban, “500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik” dedi.

Ukrayna’nın NATO ve AB üyesi olma umutlarını da asla gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Orban, “Biz Avrupalıların buna yetecek parası yok. Ukrayna, bir tampon ülke olma konumuna geri dönecek” ifadelerini kullandı. Orban, Rusya ve ABD arasında gerçekleştirilecek bir anlaşma ile Ukrayna’ya uluslararası güvenlik garantileri sağlanacağını ileri sürdü.

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“BATI’DA AHLAK KALMADI”

“Rusya’nın yumuşak gücünün en güçlü uluslararası cazibesi, LGBT karşıtlığıdır” diyen Orban, Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, “Batı’da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları’nın açılışında da gördük” ifadelerini kullandı.

Orban, “Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor” dedi.

TRUMP’A DESTEK VERDİ

Yaklaşık 2 saat süren konuşmasında Orban, ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan eski Başkan Donald Trump’a destek verdi. Orban, kasım ayındaki seçimleri Trump’ın kazanacağı tahmininde bulundu. Macar lider, Avrupa’nın Ukrayna’ya ilişkin politikasını o zamana kadar değiştirmemesi halinde, Trump’ın zaferinden sonra yapabileceği tek şeyin, yenilgiyi kabul etmek olacağını ileri sürdü.

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Trump'ın yeniden seçilme gayesinin ABD’yi post-nasyonalist liberal bir devletten yeniden bir ulus devleti haline getirmek olduğunu ve bunun için cezalandırıldığını ileri süren Orban, “Onu hapse atmak istemelerinin nedeni bu. Mülklerine el koymak istemelerinin nedeni de bu. Tüm bunlar işe yaramayınca, onu öldürmek istemelerinin nedeni de bu” dedi.

“AZALAN NÜFUSUN ÇÖZÜMÜ GÖÇMENLER DEĞİL”

Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen ve Avrupa’yı “karma ırklı bir toplum” haline gelmekle eleştiren Orban, azalan ve yaşlanan nüfus probleminin çözümünün göçmen kabulünden geçmediğini savundu. Orban, “Azalan bir nüfusun göç ile ikame edilmesi söz konusu olamaz. Batı’nın bu husustaki tecrübesi, konukların sayısı ev sahiplerinin sayısını geçtiğinde oranın artık yurt olmadığıdır. Bu, alınmaması gereken bir risktir” dedi.