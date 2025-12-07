×
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor

Aralık 07, 2025 16:47

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Duran, ziyarette üst düzey yetkililerden oluşan Macar heyetinin de katılacağını belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Duran, ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

