Macar kurtarma ekibini yıkan acı: Ali

Güncelleme Tarihi:
Macaristan’ın Pest ilinden gelerek deprem bölgesinde Macaristan kurtarıcılarına katılan arama-kurtarma ekibi, bugün duygusal bir paylaşım yaptı. Depremlerin ilk gününden itibaren çoğunlukla çalıştıkları Hatay’dan kurtarma hikayelerinden ve görüntülerinden paylaşım yapan ekip, kurtarmaya çalıştıkları ancak aldığı kritik yaralardan dolayı hayata veda eden Ali’yi andı.
Ali’nin bacaklarının enkazın altında ezildiğini belirleyen ekip, saatlerce mücadele verdi. Mücadeleyi kaybeden Macar ekip “Konuşmadığımız bir şey var çünkü bizi de etkiledi. Sevgili Ali, seni sonsuza kadar unutmayacağız” sözleriyle Ali'nin hikayesini anlattı. Ekip paylaşımda şu sözlere yer verdi;
“Elini tuttuk, karnını doyurduk, güvendik çünkü onu zor durumdan zamanında kurtarabileceğimize inandık. Kurtarma sırasında Ali'nin bacaklarının kesilmesi son bir şans olarak ortaya çıktı, bu yüzden Hollandalı ekibin doktorlarına danıştık, ancak yerin darlığı nedeniyle yapılabileceğini düşünmediler. 38 saat birlikte savaştıktan sonra Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı... Onu kurtarmayı başaramadık.”
1.5 YAŞINDAKİ BEBEĞİ CANLI KURTARDILAR
Macaristan’dan gelen Pest kenti arama-kurtarma ekibi 7 Şubat’ta Hatay’a gelerek çalışmalara başlamıştı. Ekip dün bir anne ve 1.5 yaşındaki bebeğini enkaz altından canlı çıkardı.