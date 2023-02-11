Macar kurtarma ekibini yıkan acı: Ali

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Macaristan’ın Pest ilinden gelerek deprem bölgesinde Macaristan kurtarıcılarına katılan arama-kurtarma ekibi, bugün duygusal bir paylaşım yaptı. Depremlerin ilk gününden itibaren çoğunlukla çalıştıkları Hatay’dan kurtarma hikayelerinden ve görüntülerinden paylaşım yapan ekip, kurtarmaya çalıştıkları ancak aldığı kritik yaralardan dolayı hayata veda eden Ali’yi andı.



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Depremler meydana geldiğinde 5 katlı binanın 3'üncü kattaki evlerinde bulunan 15 yaşındaki Ali ve ailesi, daireyi terk ederken binanın çökmesi sonucu üst üste merdiven boşluğunda enkaz altında kaldı.32 saat enkaz altında kalan Ali ve ailesini çok kötü bir durumda bulduklarını ifade eden ekip, uzun bir çalışmayla dar bir açıklıktan Ali’ye ve ailesinden 2 kişiye ulaştı. Macar ekip, çalışmalara devam ettiklerini ancak kritik yaralar alan aileden iki kişinin bu sırada yaşamını yitirdiğini ve zorla ilerleyerek dar boşluktan Ali’ye ulaştıklarını ifade etti.

Ali’nin bacaklarının enkazın altında ezildiğini belirleyen ekip, saatlerce mücadele verdi. Mücadeleyi kaybeden Macar ekip “Konuşmadığımız bir şey var çünkü bizi de etkiledi. Sevgili Ali, seni sonsuza kadar unutmayacağız” sözleriyle Ali'nin hikayesini anlattı. Ekip paylaşımda şu sözlere yer verdi;

“Elini tuttuk, karnını doyurduk, güvendik çünkü onu zor durumdan zamanında kurtarabileceğimize inandık. Kurtarma sırasında Ali'nin bacaklarının kesilmesi son bir şans olarak ortaya çıktı, bu yüzden Hollandalı ekibin doktorlarına danıştık, ancak yerin darlığı nedeniyle yapılabileceğini düşünmediler. 38 saat birlikte savaştıktan sonra Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı... Onu kurtarmayı başaramadık.”



1.5 YAŞINDAKİ BEBEĞİ CANLI KURTARDILAR



Macaristan’dan gelen Pest kenti arama-kurtarma ekibi 7 Şubat’ta Hatay’a gelerek çalışmalara başlamıştı. Ekip dün bir anne ve 1.5 yaşındaki bebeğini enkaz altından canlı çıkardı.

