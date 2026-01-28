×
Maç yolunda facia: PAOK taraftarının kaza anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Yunan Taraftarlar#PAOK#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 14:06

Fransız Olimpik Lyon takımı ile yapılacak maçı izlemeye Fransa’ya giden Yunanistan takımı PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya’da tırla çarpıştı. Kaza sonucu 7 taraftar hayatını kaybetti, 3 taraftar da yaralandı.

Yunanistan takımı PAOK’un UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Fransa takımı Olimpik Lyon ile yarın oynayacağı maç öncesi katliam gibi kaza yaşandı.

Takımlarını desteklemek üzere Fransa’ya giden PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya’da tırla çarpıştı. Kaza sırasında otobüste bulunan 10 kişiden 7’si hayatını kaybederken ağır yaralanan 3 taraftar da hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin güvenlik görüntüleri ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, Romanya'nın batısında Caransebes ve Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda sollama yapan minibüsün karşıdan gelen tırla çarpıştığı anlaşılıyor.

Romanyalı yetkililer olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"EN İÇTEN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında "Romanya'da 7 genç vatandaşımızın hayatını kaybettiği trajik kaza derinden sarstı. Yunanistan hükümeti ve büyükelçiliğimiz, yerel yetkililerle yakın koordinasyon içinde ve her türlü desteği sağlamaktadır. Bu zor anlarda tüm Yunan halkıyla birlikte, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve PAOK camiasına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralıların hızla iyileşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

