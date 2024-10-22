M-çiçeği virüsünün varyantı tespit edildi

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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke yeni M-çiçeği virüsü varyantının (Clade 1b) ilk vakasının 18 Ekim'de tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Almanya'daki genel halk sağlığı için riskin düşük olduğunu düşünülüyor" ifadeleri kullanılırken durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan M-çiçeği virüsü, hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtilere yol açıyor.