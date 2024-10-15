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M-Çiçeği virüsü Afrika'da yayılıyor... İki ülkede görüldü...

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#Afrika#Zimambve#Zambiya
M-Çiçeği virüsü Afrikada yayılıyor... İki ülkede görüldü...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:47

Zimbabve ve Zambiya'da Maymun çiçeği vakaları tespit edildi. Zimbabve'de, geçen ay Güney Afrika'ya seyahat eden 11 yaşındaki bir çocukta ve Tanzanya'ya seyahat eden 24 yaşındaki bir erkekte virüs belirlendi. Zambiya'da ise, ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında ilk vaka saptandı; bu durum, yerel ve sınır ötesi yayılma riski nedeniyle endişe yarattı.

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Güney Afrika ülkeleri Zimbabve ve Zambiya'da, ilk Maymun çiçeği vakalarının tespit edildiği duyuruldu.

Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk Maymun çiçeği vakasının, geçen ay Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat eden 11 yaşında bir erkek çocukta tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Tanzanya'ya seyahat geçmişi bulunan 24 yaşında bir erkekte de virüsün tespit edilmesiyle, ülkedeki Maymun çiçeği vaka sayısının 2'ye yükseldiği ifade edildi.

Zambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk Maymun çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında tespit edildiği açıklandı.

Hastanın yakın zamanda Zambiya dışında birçok Güney Afrika ülkesine seyahat geçmişi bulunduğu vurgulanarak, "Hastanın kapsamlı seyahat geçmişi ve Zambiya'nın farklı noktalarındaki etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riski yüksekti" uyarısında bulunuldu.

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#Afrika#Zimambve#Zambiya

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