Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

#Ukrayna#Lviv#Tiyatro
Lvivde tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde birçok ünlü oyunun sergilendiği Les Kurbas Tiyatrosu, savaştan kaçan Ukraynalı siviller için sığınma merkezi oldu.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılar nedeniyle siviller yaşadığı kentleri terk ediyor. Ukrayna'nın batısında yer alan ve sivillerin yurt dışına çıkmadan önce son durağı olan Lviv kentinde birçok nokta sığınma merkezine dönüştürüldü.

Lvivde tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

Bu noktalardan biri de kentin önemli sanat merkezlerinden Les Kurbas Tiyatrosu oldu. Tiyatro öğrencileri, oyunların sergilendiği sahne dâhil her noktayı yatakhaneye dönüştürerek savaş mağdurlarına gönüllü hizmet vermeye başladı.
Lvivde tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

Gelen yardımların da toplandığı sanat merkezinde gıda ve ilaç ihtiyacı da giderilebiliyor. Saldırılardan önce çok sayıda oyunun sergilendiği sahnede ise şimdi savaştan kaçan çocuklar oyun oynuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Lviv#Tiyatro

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı