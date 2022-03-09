Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılar nedeniyle siviller yaşadığı kentleri terk ediyor. Ukrayna'nın batısında yer alan ve sivillerin yurt dışına çıkmadan önce son durağı olan Lviv kentinde birçok nokta sığınma merkezine dönüştürüldü.

