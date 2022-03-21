Lviv’de spor salonları sığınma merkezine dönüştü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkenin kısmen güvenli şehri Lviv çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki barınma ihtiyacının karşılanması için spor salonları gibi tesisler sığınma merkezlerine dönüştürülüyor. Salonlarda görevli hocalar ise gece gündüz demeden çatışamadan kaçan sivillere yardım etmeye çalışıyor.
EVLERİ HASTANELERİ BOMBALIYORLAR
Lviv’e Harkov’dan geldiğini ve çalıştığı onkoloji hastanesinin vurulduğunu belirten Ukraynalı bir kadın yaptığı açıklamada, “Kocam ve 87 yaşındaki kayınvalidem Harkov’da kaldı. Gıda ulaştırmıyoruz. Kayınvalidem eczane sırasında bekledi ama bir aspirin bile alamadı. Barış istiyoruz. İnsanları öldürüyorlar, evleri, hastaneleri bombalıyorlar.