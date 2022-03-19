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Lviv’de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

#Ukrayna#Rusya#Lviv
Lviv’de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

Ukrayna’nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde yeniden sirenler yükseldi. Kentte son günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle tedirgin olan halk, sirenlerin ardından şehir merkezinde bulunan alt geçide sığındı. Dakikalarca bekleyen birçok kişi, sirenlerin son bulmasıyla alt geçitten çıktı.

Lviv’de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı


Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, 24. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın bu süre zarfı içinde 14 bin 400’den fazla askerini kaybettiğini duyurdu.

Rusya’nın teknik ekipman kayıplarını da açıklayan Bakanlık, Rusya’ya ait 466 tank, bin 470 zırhlı askeri araç, 213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 44 hava savunma sistemi, 95 uçak, 115 helikopter, 17 insansız hava aracı, 914 otomobil, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 11 özel ekipmanın da imha edildiğini bildirdi.

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#Ukrayna#Rusya#Lviv

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