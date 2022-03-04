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Lviv tren istasyonu umudun ve hüznün simgesi oldu

#RUSYA#Ukrayna#Lviv
Lviv tren istasyonu umudun ve hüznün simgesi oldu

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor.

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Ukraynalıların trenlerle umut yolculuğu devam ederken, tren istasyonu hem Lviv'e gelerek mutluluk yaşayanlara hem de Lviv'den ayrılmak isteyip kaçamayanların hüznüne ev sahipliği yapıyor.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları binlerce kişiyi evinden ayırıyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar, bulabildikleri ilk trenle güvenli olan noktalara kaçmaya çalışıyor. Trenlerin kesişme noktası ise Lviv şehri. Rusya saldırıları öncesinde ülkenin en güvenli kentlerinden biri olarak gösterilen Lviv’deki tren istasyonu tarihinin en yoğun günlerini geçiriyor.

Lviv tren istasyonu umudun ve hüznün simgesi oldu


Tren istasyonunda büyük bir korku ve kaos yaşanırken, insanlar tren istasyonu içerisinde bir noktada saatlerce bekleyerek aralıklarla gelen trenlere binmeye çalışıyor. Sınıra ulaşmak ise günler sürüyor. Çocukları kucağında yerde bekleyen birçok kişi, yaşadıkları nedeniyle gözyaşlarına engel olamıyor.

Hem hüznün hem de kentten ayrılabilmenin mutluluğunun yaşandığı tren istasyonu, Ukraynalıların hüznüne ev sahipliği yapıyor. Kiev'deki bombardımandan kurtularak gelerek Lviv'e gelenler o ortamdan çıkabildikleri için büyük bir sevinç yaşarken, Lviv'den ayrılacak trene binemeyenler ise büyük bir üzüntü yaşıyor.

Tren istasyonunun dışında Lvivli gönüllüler, burada bekleyen insanlara yardım edebilmek için canla başla çalışıyor.

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