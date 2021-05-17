Lunaparkta korku dolu anlar!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, eğlence severlerin en büyük kabuslarından biri gerçek oldu.

Bir roller coastera ev sahipliği yapan lunaparkta, izleyenleri korkutan bir arıza yaşandı.

Roller coaster yerden metrelerce yükseklikte arıza yaptı, 22 yolcu eğlence treninde mahsur kaldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise filmleri aratmayacak bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Ekipler 22 yolcuyu teker teker tren raylarına tırmanarak aşağıya indirdi.

Ülke basınına konuşan bir yolcu yaşadıkları dehşeti şu sözler ile anlattı;

Orada gerçekten dehşete kapılmış pek çok çocuk vardı. Aslında çok küçük olduğu için tutunmaya çalıştığım bir çocuk vardı. Kendini tutamadı.'

Olay nedeniyle ciddi bir yaralanma yaşanmazken arızanın nasıl ortaya çıktığını bulmak için soruşturma başlatıldı.

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