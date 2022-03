Lunaparkta büyük facia! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı...

Yetkililer 131 metre yüksekliğe çıkan makineden düşen çocuğun aldığı ciddi yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İsminin Tire Sampson olduğu tespit edilen çocuğun Missouri eyaletinde yaşadığı ve Orlando'ya aile ziyareti için geldiği açıklandı.

Orange County Şerif departmanı çocuğun eğlence aletinden saat 23:00 civarında düştüğünü ve kazadan kısa bir süre sonra 911'in gelen yardım çağrısına cevap verdiğini belirtti.



BİNMEDEN ÖNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Görgü tanıkları çocuğun bir anda yere düştüğünü anlatırken olay anının videosu sosyal medyaya düştü. Çekilen videoda insanların eğlence aletine binmeden önce ekiple emniyet kemerleri ile ilgili tartıştığı görülüyor. Makine çalışıp havaya yükseldikten sonra ise talihsiz çocuğun yere düştüğü görülüyor.

14 yaşındaki Tire Sampson düştükten kısa bir süre sonra Orlando Health Arnold Palmer Çocuk Hastanesine götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





‼️A 14-year-old boy has died after falling from the Free Fall ride at ICON Park. Happened Thursday. #ORLANDO pic.twitter.com/xdGTH2kFl7