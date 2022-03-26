Lunaparkta büyük facia! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı...

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Yetkililer 131 metre yüksekliğe çıkan makineden düşen çocuğun aldığı ciddi yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İsminin Tire Sampson olduğu tespit edilen çocuğun Missouri eyaletinde yaşadığı ve Orlando'ya aile ziyareti için geldiği açıklandı.

Orange County Şerif departmanı çocuğun eğlence aletinden saat 23:00 civarında düştüğünü ve kazadan kısa bir süre sonra 911'in gelen yardım çağrısına cevap verdiğini belirtti.



BİNMEDEN ÖNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Görgü tanıkları çocuğun bir anda yere düştüğünü anlatırken olay anının videosu sosyal medyaya düştü. Çekilen videoda insanların eğlence aletine binmeden önce ekiple emniyet kemerleri ile ilgili tartıştığı görülüyor. Makine çalışıp havaya yükseldikten sonra ise talihsiz çocuğun yere düştüğü görülüyor.

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14 yaşındaki Tire Sampson düştükten kısa bir süre sonra Orlando Health Arnold Palmer Çocuk Hastanesine götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





‼️A 14-year-old boy has died after falling from the Free Fall ride at ICON Park. Happened Thursday. #ORLANDO pic.twitter.com/xdGTH2kFl7 — JJ (@Joshuajered) March 25, 2022

"EMNİYET KEMERİ TAKILIYDI"

Videoda kaza anı sonrası mürettebat üyelerinin toplandığı ve içlerinden birinin "Onu kontrol ettiğinizden emin misiniz?" diye sorduğu duyuluyor.

Eğlence makinesinin sahibi ve operatörü olan Slingshot Şirketler Grubu'nun satış ve pazarlama müdürü John Stine düzenlediği basın toplantısında, gencin emniyet kemerinin takıldığını ve park personelinin tüm güvenlik önlemlerini aldığını belirtti.

PARK KAPATILDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası eğlence parkı kapatıldı, konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Eğlence parkının web sitesine göre, Aralık ayında kullanıma açılan makine 30 kişiye kadar taşıyabiliyor ve dünyanın en yüksek 'serbest düşüş' kulesi olarak biliniyor.