×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Lüksemburg'da alarm: Uçuşlar durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#Lüksemburg#Havalimanı#Dron
Lüksemburgda alarm: Uçuşlar durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 11:56

Lüksemburg'daki Findel Havalimanı'nda dron görüldüğü şüphesi nedeniyle uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Findel Havalimanı'nın internet sitesindeki uçuş bilgilerinde, yerel saatle 21.45'ten itibaren Lüksemburg'a gelen uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği görüldü.

Akşam saatlerinde yapılması planlanan iki kalkış da zamanında yapılamadı.

Uçuş operasyonları gece yarısından kısa süre sonra yeniden başlarken uçaklar yerel saatle 00.30 civarında Lüksemburg Havalimanı'na inmeye başladı.

Lüksemburg merkezli hava yolu şirketi Luxair, olay nedeniyle 1800'den fazla yolcunun yönlendirme ve gecikmelerden etkilendiğini açıkladı.

Havalimanındaki operasyonların durdurulduğu süre içinde Luxair'e ait 17 uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken KLM ve Air Dolomiti tarafından gerçekleştirilen 2 uçuş da Lüksemburg'a ulaşmadan geri döndü. Diğer hava yolu şirketlerinin kalkışlarında da aksamalar yaşandı.

Haberin Devamı

Lüksemburg hükümeti, olayın ardından yaptığı açıklamada, havalimanındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere dron vakalarına ilişkin kurumlar arası komitenin toplanacağını duyurdu.

 

AVRUPA'DAKİ DRON OLAYLARI

Son dönemde Avrupa'daki havalimanları ve askeri tesislerin çevresinde görülen ve yetkililerin "hibrit savaş" faaliyetleriyle ilişkilendirdiği kimliği belirsiz dronlar, hava trafiğinde aksamalara ve güvenlik endişelerine yol açıyor.

11 Eylül'de Brüksel Havalimanı yakınlarında dron görülmesi üzerine pist operasyonları yaklaşık 30 dakika durdurulmuştu.

Belçika'da Kasım 2025'te de Brüksel ve Liege havalimanları ile bazı askeri üslerin çevresinde dronlar görülmüş, uçuşlar geçici olarak durdurulmuş ve çok sayıda sefer iptal edilmiş ya da başka havalimanlarına yönlendirilmişti.

Benzer olaylar Kopenhag, Oslo, Münih ve Berlin dahil Avrupa'nın farklı kentlerindeki havalimanlarında da uçuşların geçici olarak askıya alınmasına neden olmuştu.

Gözden KaçmasınBatıda Putin paniği Gizli hamlesi ortaya çıktıBatı'da Putin paniği! Gizli hamlesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lüksemburg#Havalimanı#Dron

BAKMADAN GEÇME!